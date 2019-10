Elliot Bérubé à Hawaï pour le Championnat du monde de cross-triathlon

Le Portageur en crosscountry Elliot Bérubé, originaire de Rivière du Loup, se trouve en ce moment à Kapalua, localité située sur la côte ouest de Maui, en compagnie des meilleurs cross-triathloniens de 15 à 19 ans au monde. L'étudiant en Sciences humaines du Cégep de Rivière-du-Loup participera ce dimanche 27 octobre au prestigieux Championnat du monde de cross-triathlon XTERRA d’Hawaï.

L’athlète avait reçu son laissez-passer en terminant premier dans sa catégorie et 9e sur 93 participants lors du cross-triathlon XTERRA de Québec qui a eu lieu plus tôt cette année. Ce dimanche, son épreuve consistera à parcourir le 1 500 mètres de natation en mer, 32 kilomètres de vélo de montagne et 10,5 kilomètres de course en sentier.

«Elliot mérite amplement cette invitation, car c’est un athlète discipliné et dévoué. Il fera assurément honneur au Cégep de Rivière-du-Loup», ajoute son entraineur Benoit Dumais.

Le jeune homme de 18 ans, qui s’entraine de 15 à 20 heures par semaine dans trois disciplines sportives, aimerait poursuivre, dès l’an prochain, ses études en psychologie sportive et le sport de haut niveau à l’Université Laval.

Le Portageur du Cégep de Rivière-du-Loup a également reçu la confirmation de sa participation au Championnat du monde de cross-triathlon aux Pays-Bas, en 2020.