Un pas de plus vers une communauté qui délaisse les bouteilles de plastique à usage unique

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la Ville de Rivière-du-Loup lançait ce dimanche une gourde en acier inoxydable, afin d’encourager les citoyens à délaisser l’usage de la bouteille de plastique à usage unique.

Rappelons qu’en février dernier, Rivière-du-Loup devenait la 4e ville du Québec à obtenir la certification communauté bleue. La Ville s’est alors notamment engagée à interdire progressivement la vente d’eau embouteillée des édifices et événements publics municipaux et augmenter l’accès à l’eau potable.

Dans cette optique, un système de fontaine portative Bornéo a été acquis et installé sur les bornes-fontaines à proximité des événements ces derniers mois. En d’autres cas, c’est une station de remplissage des gourdes qui est désormais mise à la disposition des citoyens, par exemple lors de la Fête nationale ou de La Grande marche Pierre Lavoie.

La mairesse Sylvie Vignet souligne : «La production de bouteilles d’eau à usage unique génère de nombreux gaz à effet de serre. Après utilisation, celles-ci finissent au mieux au centre de tri, souvent au site d’enfouissement ou pire, dans la nature. En outre, l’eau embouteillée est le plus souvent une eau municipale pour laquelle les citoyens ont déjà payé de leurs taxes. Nous avons à Rivière-du-Loup une eau municipale d’une qualité exceptionnelle, reconnue chaque année par le Programme d’excellence en eau potable. Nous en sommes fiers et nous travaillons à augmenter l’accès à celle-ci dans les événements et lieux publics.»

Depuis ce lundi, la gourde est en vente à l’hôtel de ville au coût de 5 $ pour les Louperivois. Un prix moindre que sa réelle valeur, afin d’être un incitatif réel à délaisser l’usage de la bouteille de plastique et à trimballer avec soi une gourde dans les événements et lieux publics.

La gourde est à l’image d’une «Communauté engagée», l’un des objectifs de la démarche de développement durable S’engager pour un futur stimulant, qui se base sur des valeurs d’engagement, de protection de l’environnement, de vigueur économique et d’entraide.