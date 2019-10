Les 3L échappent leur 1er match à Thetford Mines

Marc-André Tourigny a envoyé les deux équipes en prolongation en trouvant le fond du filet avec 10 secondes à faire au match, mais l'Assurancia de Thetford Mines a tout de même eu le dessus par la marque de 4 à 3 sur les 3L de Rivière-du-Loup lors de leur 1er match de la saison, vendredi soir, au Centre Mario Gosselin.

Après avoir tiré de l'arrière par un but au terme de la première période, les 3L avaient pris les devants au début du 3e engagement grâce à des réussites de la recrue Simon Chevrier et de Raphaël Corriveau.

L'équipe locale n'avait toutefois pas dit son dernier mot et elle a aussi répliqué de deux buts consécutifs par la suite, si bien que les Louperivois avaient maintenant la tâche de niveler la marque une fois de plus et de pousser la prolongation. C'est ce qu'a fait le vétéran Marc-André Tourigny dans les dernières secondes du match, aidé par Alexandre Bolduc et Maxime Villemaire.

En surtemps, après seulement 14 secondes de jeu, Maxime Lecours a inscrit son 2e but du match afin d'offrir la victoire à l'équipe locale.

Les 3L seront de retour à la maison aujourd'hui. Ils affronteront les Pétroliers du Nord à 19 h 30 au Centre Premier Tech. C'est un rendez-vous.