Une saison prometteuse attend les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup amorcent ce soir (vendredi) une saison qui s’annonce fort prometteuse en visitant l’Assurancia de Thetford.

Cette nouvelle campagne marque officiellement l’arrivée derrière le banc du nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Benoît Laporte. Il comptera sur une formation aguerrie dont le talent et l’expérience font déjà rêver les partisans des 3L, en quête d’une première coupe Vertdure depuis 2016.

Alexandre Bolduc, Simon Chevrier, David Poulin et Philippe Charbonneau feront leur début avec les 3L au cours de la fin de semaine. Le gardien Mathieu Corbeil entamera aussi sa carrière dans l’uniforme louperivois en affrontant l’Assurancia.

«C’est un gardien que j’adore. En position A, B et C, il est toujours bien structuré et jamais en panique. Il n’est jamais pris hors position. Moi je trouve que c’est un gardien qui peut jouer sous pression avec toujours la même éthique de travail», mentionne Benoît Laporte.

Les 3L entameront leur saison locale demain (samedi), à 19 h 30, contre les Pétroliers du Nord au Centre Premier Tech.