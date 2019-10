Belles performances des Loupiots

Le 12 octobre, le club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup accueillait au Centre Premier Tech les patineurs de niveau régional pour la première coupe de l’est. Dix Loupiots ont participé à cette compétition.

Chez les 10 ans et plus, Raphaëlle Gaudreault, Alexy Vallée, Nicolas Boucher et Adam Pelletier ont terminé respectivement au 4e, 5e, 8e et 9e rang au cumulatif des points. Dans le premier groupe des 6-9 ans, Louis Doré a remporté la médaille de bronze au cumulatif. Dans le deuxième groupe, Elena Bujold a terminé au 3e rang et Romain Naasz a pris le 5e rang.

Dans le troisième groupe des 6-9 ans, Dylan Boucher a terminé au 6e rang. Dans le quatrième groupe de cette même catégorie, Emmanuel Levesque a connu une bonne compétition et a récolté la médaille d’or au cumulatif. Enfin, dans le groupe des 5 ans et moins, Thomas Ouellet a connu une compétition parfaite en remportant toutes ses courses obtenant ainsi la médaille d’or.

Cette fin de semaine aura été remplie en émotions et rebondissements pour nos jeunes Loupiots.