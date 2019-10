De bons résultats pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Les 12 et 13 octobre dernier, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participait au Tournoi Michel D'Astous à Sayabec. Un total de 10 équipes représentait le BSG mineur du Témiscouata et 31 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement.

Les équipes du BSG mineur du Témiscouata ont bien fait lors de ce premier tournoi de la saison. Tout d’abord, dans la catégorie U-15 féminin, l’équipe T-Miss 2 a vaincu la formation T-Miss 1 lors de la finale par un pointage de 1 à 0 en prolongation.

Ensuite, le club T-Miss U-19 s’est incliné 2 à 0 lors de la grande finale de la catégorie Femme qui comptait 8 équipes dont T-Miss U-15. Puis, dans la catégorie Homme compétition, la formation Blitz U-19 a baissé pavillon 2 à 1 en prolongation lors de la demi-finale contre le Timber Mart de Néguac qui a gagné la finale par la suite.

Une autre équipe du Blitz s’est également inclinée en demi-finale dans la division Homme participation. Aussi, les formations Blitz U-12 masculin et Blitz U-15 masculin ont remporté leurs trois matchs de la fin de semaine alors que le Blitz a perdu 2 à 1 contre les Castors de Sayabec lors de la finale de la catégorie U-10. Un club T-Miss U-12 féminin a également participé à ce tournoi.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

«Nous sommes satisfaits de ce début de campagne. Nous serons d’ailleurs déjà de retour en action dès la fin de semaine prochaine alors que l’équipe T-Miss U-19 participera à la Coupe les Becquets dans la catégorie Femme senior B à St-Pierre-les-Becquets. Par ailleurs, nous tiendrons également une activité de financement samedi prochain lors de l’évènement d’essai routier communautaire de Mazda. Pour chaque essai routier admissible, le BSG mineur recevra un montant de 20$. Cette activité se déroulera aux Galeries Témis de Cabano samedi le 19 octobre entre 9h30 et 16h00 et chaque essai routier sera gratuit», souligne le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.