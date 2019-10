Guy Stanzanie a réussi deux trous d’un coup cet été

Au golf, réussir un trou d’un coup dans sa vie de golfeur est déjà un exploit rare. Imaginez deux trous d’un coup dans une saison par le même joueur. C’est ce qu’a fait Guy Stanzanie au Club de golf Transcontinental.

On pourrait dire que les trous à normale 3 n’ont plus de secret pour M. Stanzanie, lui qui a réalisé son doublé au numéro 7 le 31 juillet et au vert 3 le 26 septembre. Cet exploit et celui d’autres golfeurs se retrouvent sur un tableau honorifique mis en place grâce à la contribution des Entreprises Benoit Morin Inc. En plus de Guy Stanzanie, on retrouve sur ce tableau d’honneur les noms des autres joueurs ayant réalisé un trou d’un coup : Yves Ratté (1996), Gilles Michaud (1999), Jacques Beaulieu (2002), Dany Patry (2004), Robert Després (2005), Marcel Lamarre (2007), Stéphane Levasseur (2008), Jean-François Thériault (2010) et Michaël Pelletier (2012).

4 000 RONDES DE GOLF

La température et la qualité des verts ont offert aux golfeurs de belles conditions pour la pratique de ce sport au Club de golf Transcontinental au cours de la dernière saison estivale. Plus de 4 000 rondes ont été jouées en 2019 sur le terrain situé à Pohénégamook.

«Le Club a également augmenté son bassin de membres avec l’adhésion de 24 nouveaux golfeurs, dont 15 étant âgés de moins de 40 ans. Ceci porte le total à 99 membres alors qu’ils étaient 75 en 2018. Au cours de la saison, plus d’une dizaine de tournois ont été organisés, auxquels ont participé quelque 250 golfeurs et golfeuses», a-t-on dressé comme bilan 2019.

Lors du souper de clôture le 29 septembre dernier, le conseil d’administration du Club a remis à Carmen Chenard sa carte de membre honoraire pour la saison 2020 puisqu’elle célèbrera ses 90 ans en décembre prochain.