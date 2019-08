Le CIEL-FM éliminé par le Frontière FM

La logique aura été respectée dans la série opposant le CIEL-FM de Rivière-du-Loup et le Frontière FM d’Edmundston dans la Ligue de baseball senior Puribec, alors que la troupe du Nouveau-Brunswick a remporté le duel en cinq matchs (4 à 1), dimanche.

Devant 650 partisans, le Frontière FM a profité du changement de lanceur du CIEL-FM de Rivière-du-Loup en 6e manche pour accueillir les nouveaux lanceurs avec 11 frappeurs qui se sont défilés à la plaque pour marquer six points sur sept coups sûrs consécutifs et vaincre les Louperivois au compte de 10 à 6.

Le CIEL-FM a chèrement vendu sa peau. Tirant de l’arrière 4-1 après trois manches de jeu, la formation a renversé la vapeur pour marque cinq points (3 en 4e et 2 en 6e manche) pour revenir dans le match et prendre une avance de 6 à 4 avant la pétarade.

Pour les locaux, Elixander Fernandez avec trois manches lancées et 7 retraits au bâton a été crédité de la victoire. Sam Cyr est venu en relève. Pour Rivière-du-Loup, Guillaume Chénard a subi la défaite. Au bâton, Bryan Collazo, Ricardo Bautista et Sylvain Guignard ont été constants à l’attaque, tout comme Sam Cyr et Tristan Cyr avec deux coups sûrs.

Rappelons que le Frontière FM avait pris une sérieuse option sur cette série, vendredi soir à Rivière-du-Loup. L’équipe avait profité d’une très bonne performance du lanceur Bryan Collazo, autant au monticule qu’au bâton, pour remporter le match 4 à 1 devant plus de 325 amateurs. Pour le CIEL-FM, le lanceur Félix-Alexandre Trudel avait bien fait avec 8 retraits au bâton. Philippe-Antoine Gagnon et Jonathan Dubé ont également récolté deux coups sûrs en trois présences dans une cause perdante.