Asselin, Meilleur et Corriveau de retour avec les 3L

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé, ce jeudi 15 aout, le retour de trois joueurs. Janick Asselin, Raphael Corriveau et Francis Meilleur se sont entendus avec l directeur général Karl Boucher.

Asselin en sera à une deuxième saison avec l’organisation louperivoise, lui qui a connu une excellente saison recrue avec une récolte de 32 points en 33 parties. Le directeur général Karl Boucher se dit heureux du retour du jeune joueur de centre.

«Il apporte beaucoup à notre équipe avec sa fougue et sa vitesse. L’an passée, ça lui a pris quelques semaines avant de s’adapter à 100 % à la ligue, mais il a été une pièce importante de notre équipe en deuxième moitié de saison.»

Asselin est heureux d’être de retour avec les 3L. «J’ai adoré ma première expérience avec l’équipe et je suis prêt à débuter ma deuxième saison dans la ligue», a-t-il partagé.

Quant à Francis Meilleur, il entamera une cinquième saison avec les 3L. Le défenseur apporte beaucoup de leadership au groupe, selon le directeur général. «Il est un incontournable pour notre équipe. Il est bon sur la glace et dans la chambre, de plus il réussit toujours à jouer son meilleur hockey avec nous en séries.»

Meilleur adore Rivière-du-Loup et il est très heureux d’être de retour. «Je me sens chez moi à Rivière-du-Loup et j’ai déjà hâte que ça commence.»

Enfin, l’attaquant originaire de Montmagny, Raphael Corriveau, sera de retour lui aussi avec l’équipe. Karl Boucher aime entre autre la dimension physique que peut apporter Corriveau au sein du club. «Il a gravi les échelons tranquillement dans la ligue. Il prend de plus en plus confiance et sa présence physique sera un atout avec les Chevrier, Boilard, Chabot et compagnie. Nous voulons être une équipe qui est dure à affronter», a-t-il affirmé.

Comme ses coéquipiers, Corriveau a hâte que la saison prenne son envol. «J’ai hâte que la saison commence et je veux contribuer encore plus aux succès de l’équipe, a-t-il déclaré.

Une première vague de vente de billet de saison est prévue pour le 11 septembre. Plus de détails sont à venir, dont la possibilité de renouveler en ligne pour certains abonnements. Surveillez notre page Facebook dans les prochaines semaines, alors que d’autres signatures seront annoncées.