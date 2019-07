Le Shaker remporte un duel offensif à Rivière-du-Loup

Les 100 spectateurs réunis au stade municipal de Rivière-du-Loup, mercredi soir, ont eu droit à tout un spectacle offensif, alors que le Shaker de Rimouski a eu le dessus sur le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup par la marque de 11 à 10.

L’attaque était à l’honneur puisque les deux équipes ont frappé pas moins de 29 coups sûrs pour un total de 21 points à l’avantage du Shaker. Il n’y a qu’un seul frappeur par équipe qui n’a pas mis la balle en jeu.

Antoine Boucher avait permis au Ciel-Fm de prendre les devants 5 à 2 en 2e manche en vidant les buts avec un double. En retard 5-8, le Shaker a renversé la vapeur avec six points en 6e sur quatre coups sûrs dont deux sur le simple de Kevin Roy.

Le Ciel-Fm s’est rapproché à un seul point en fin de 7e manche, mais Michaël Morin a mis fin au match en retirant Jeff Richard avec Félix-Alexandre Trudel au 3e but. Guillaume Chénard a cogné la longue balle en solo pour les perdants en 3e manche.

Lanceur gagnant : Michaël Morin (quatre manches lancées)

Lanceur perdant : Michaël Lavoie (six manches lancées)

Au bâton pour Rivière-du-Loup, : Antoine Boucher (avec trois coups sûrs en quatre présences et quatre points produits) Pierre-Yves Dubé et Jean-François Lévesque (deux coups sûrs en trois présences), ainsi que Tommy Gendron, Jeff Richard et Guillaume Chénard (deux coups sûrs en quatre présences) ont participé offensivement.