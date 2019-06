Les 4 Chevaliers Easton à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Le Comité des loisirs de Saint-Louis-du-Ha! Ha! accueillera le dimanche 23 juin prochain lors de la Fête nationale, l’équipe de balle Les 4 Chevaliers Easton au terrain de balle municipal.

Les 4 Chevaliers Easton est une équipe de balle rapide humoristique légendaire pratiquement invincible qui multiplient les prouesses, personnages et scènes cocasses lors de leur visite. Ils seront de passage à Saint-Louis-du-Ha! Ha! pour affronter l’équipe le Bar St-Louis, une partie qui à noter sera filmée pour la chaine TVA sport 2.

Il est possible de se procurer les billets en pré-vente auprès des membres du Comité des loisirs, de l’équipe de balle masculine, des pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! / Saint-Elzéar-de-Témiscouata et aux endroits publics suivants de Saint-Louis-du-Ha! Ha! : Alimentation Vimo, Épicerie chez Nancy et Cantine Choupi. Des billets seront disponibles sur place le soir de l’évènement prévu pour 19 h 30.

La foule est toujours enthousiaste de voir les gens de la place se faire piéger par les 4 Chevaliers. L’animatrice et chanteuse Annie Dufresne viendra aussi ajouter son grain de sel. L’équipe des 4 Chevaliers est composé de : Mathew Simon (lanceur), Renaud Lefort (premier but), Frédéric Bolduc (arrêt court), Steve Côté (receveur).