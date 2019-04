Les Sphinx se démarquent au 7e rang

Le weekend du 13 et 14 avril se tenait simultanément dans différentes régions du Québec les championnats provinciaux de basketball Division 2 (AA) par catégorie regroupant les meilleures équipes de chacune des 14 instances régionales du RSEQ. Parmi les trois équipes des Sphinx de l’école secondaire de Rivière-du-Loup qui représentaient la région de l’Est-du-Québec, l’équipe juvénile féminin s’est démarquée.

L’équipe dirigée par Marie-Ange Diemu Muadi a réalisé la meilleure performance en terminant 7e au classement général des meilleures équipes du Québec devançant même l’équipe favorite de la région du Lac-Saint-Louis, qui a terminé en 3e position lors du championnat provincial de 2018.

En terminant 2e dans sa catégorie lors de la finale régionale de basketball de la RSEQ Est-du-Québec (16 et 17 mars 2019) la formation de Marie-Ange Diemu Muadi avait donc obtenu son laissez-passer comme équipe invitée de la région hôtesse du Championnat provincial de basketball juvénile féminin qui se tenait à l’école secondaire Paul-Hubert (région Est-du-Québec) de Rimouski.

Médaillée d’argent et n’étant pas reconnue comme l’équipe favorite lors de la finale régionale de l’Est-du-Québec, cette jeune équipe composée majoritairement de joueuses de catégories benjamine et cadette a déjoué toutes les statistiques en éliminant dès son premier match l’équipe vedette de la région du Lac-Saint-Louis soit Les Caveliers-de-LaSalle, qui a terminé 3e lors du Championnat provincial de 2018.

Avec un début de match un peu plus serré et un pointage de 36-33 en faveur des Caveliers-de-LaSalle à 45 secondes de la fin du match l’équipe louperivoise a égalé la marque avec un spectaculaire panier réalisé à la ligne des 3 points par Naomy Martin, une des joueuses étoile de l’équipe, pour ainsi créer l’égalité 36 à 36. Le match s’est donc prolongé avec 3 minutes de jeu supplémentaires. Durant cette prolongation, les Caveliers-de-LaSalle ont compté deux points tandis que la formation louperivoise prenait les devants en creusant l’écart de 6 points avec de remarquables paniers à 2 points réalisés par Mary-Alex Martin la recrue benjamine de l’équipe et Sarah Bérubé une des joueuses étoile ayant un bel avenir dans ce sport. Pointage final 44-38, une très belle victoire pour les Sphinx !

«C’est avec fierté et honneur que je souligne aujourd’hui l’excellent travail des filles. Lorsque j’ai mis les deux pieds dans le gymnase lors de notre première pratique, elles avaient déjà un objectif en tête! Elles m’ont tout de suite dit qu’elles voulaient se rendre au championnat provincial! Je leur ai dit qu’elles devront travailler fort pour s’y rendre et aujourd’hui je suis tellement fière d’elles puisque leur dévouement et leur cœur au ventre leur ont permis de terminer 7e au Québec!», explique l’entraineuse-chef Marie-Ange Diemu Muadi.