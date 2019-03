Adora Seni qualifiée pour le Championnat canadien de l'Est

Le Championnat québécois par catégories d'âge en patinage de vitesse a eu lieu à Trois-Rivières, les 16 et 17 mars. Cette compétition regroupait les 16 meilleurs patineurs au Québec des catégories suivantes: 11 ans, 12 ans, 13 ans et 14 ans féminin et 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans masculin.

Une patineuse du club de patinage de vitesse Les Loupiots y a participé. Il s'agit d'Adora Seni, qui a pris le 4e rang au cumulatif des points dans la catégorie 13 ans féminin. Elle s'assure ainsi d'une place au Championnat canadien de l'Est qui aura lieu les 30 et 31 mars à Campbellton au Nouveau-Brunswick.