Pratiquer le pickleball à Témiscouata-sur-le-Lac

Le pickleball est en pleine croissance au Bas-Saint-Laurent. Après avoir débuté des groupes à Rivière-du-Loup et même à Pohénégamook, voilà que la FADOQ, région du Bas-Saint-Laurent, a décidé de poursuivre l’aventure à Témiscouata-sur-le-Lac à l’hiver 2019.

Les séances de dérouleront chaque mercredi, à partir du 13 mars 2019, entre 19 h 15 à 20 h 45, au gymnase de l’École Gérard-Collin (33 rue Vieux Chemin). La première séance d’essai est gratuite.

Le pickleball, un sport de raquette qui combine le tennis et le badminton, comporte de nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile d’y jouer et il est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Ainsi, il peut être pratiqué par des personnes de tous les âges.

Les nouveaux participants sont invités è se joindre. L’équipement de base et une formation d’initiation sont inclus. Pour informations, contactez Étienne Tremblay au 418-893-2111.