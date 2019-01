Les Albatros toujours dans la course aux séries

Avec un retard de 5 points au classement général sur la dernière place donnant accès aux séries et seulement 4 matchs à disputer en saison régulière, il se fait tard pour les Albatros du Collège Notre-Dame s’ils espèrent accéder au tableau de la Coupe Jimmy-Ferrari, mais ce n'est pas encore impossible.

Cette fin de semaine, les oiseaux ont récolté des points importants contre le Rousseau-Royal de Laval-Montréal et le Phénix du Collège Esther-Blondin. Ils ont du même coup bénéficié des deux revers des Forestiers d'Amos qu'ils tentent de rattraper.

Samedi, dans la région de Montréal, l'Albatros Christophe Chiasson a poursuivi son bon travail à l'attaque en récolant 2 buts et une mention d'aide. Alors que la marque était de 2 à 2, les Albatros ont pris les devants (et la victoire de 4 à 2) grâce à Charle Truchon et Mathis Pelletier. Notons que Samuel Johnson a amassé 3 mentions d'aide, alors que le gardien Jonathan Labrie a arrêté 28 lancers.

Le lendemain, à Lachenaie, les oiseaux ont eu une chance de toucher à la victoire grâce à ce même Johnson qui a récolté deux buts et deux passes. Les hommes de l'entraineur-chef Eudore Aucoin se sont toutefois mis en marche trop tard, en troisième période, alors qu'ils tiraient de l'arrière 3 à 1. Les adversaires, aidés par la gardienne Ève Gascon, ont finalement eu le dessus en surtemps, défaisant les oiseaux 5 à 4. Notons que Christophe Chiasson a de nouveau marqué à deux reprises.

VICTOIRE MERCREDI

Le mercredi 23 janvier, les Albatros avaient savouré une belle victoire de 7 à 3 contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Déterminés, les oiseaux avaient réussi à avoir le dessus sur leurs adversaires qui avaient pourtant remporté leurs 7 dernières parties. Les attaquants Christophe Chiasson (4 buts et 1 aide) et Olivier Pouliot (1 but et 4 aides) avaient bien dirigé l’attaque des Albatros pendant que le gardien Jonathan Labrie avait arrêté 40 des 43 tirs dirigés vers lui pour mériter les points de la victoire. Les autres marqueurs ont été Samuel Johnson et Félix-Antoine Corbin-Lavoie.

Ce weekend, les Albatros joueront un programme double contre les Élites de Jonquière au Centre Premier Tech. Le premier match aura lieu le samedi 2 février à 19 h, alors que le second se tiendra le lendemain à 13 h.