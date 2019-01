Un succès sur toute la ligne pour le 5e Match en rose

Les 3L de Rivière-du-Loup ont quitté le Centre Premier Tech avec une note parfaite, vendredi soir, après une victoire de 7 à 1 contre l'Assurancia de Thetford Mines. Comble de bonheur, la 5e organisation du Match en rose aura permis d’amasser un montant record de 7 176 $ aux profits de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Devant plus de 1700 spectateurs réunis pour cette partie ben spéciale, la troupe de l'entraineur-chef Simon Turcot n'a pas manqué de temps à s'imposer, marquant trois fois dès l'engagement initial, dont le tout premier, une réussite de Kéven Veilleux.

Les 3L ont poursuivi leur bon travail contre la meilleure formation de la LNAH au cours des deux périodes suivantes, ajoutant deux buts au 2e tiers et trois autres lors des 20 dernières minutes de jeu. Deux buts marqués en toute fin de match ont d'ailleurs soulevé les partisans et ont permis de terminer la soirée en beauté.

«Ce qui est le fun, c'est que nous avons joué 60 minutes. On a commencé à patiner dès que la rondelle a été déposée et nous n'avons jamais lâché», a souligné Simon Turcot. «C'est vrai que ce soir, il leur manquait des gars [Giroux, Medley, Lessard et Tremblay], mais si eux rentrent, d'autres sortent. Ça ne fait pas une grosse différence. À la défense, deux gros morceaux manquaient, mais au niveau de l'attaque, ils ont toute une machine.»

Offensivement, Marc-André Tourigny (2 buts, 1 passe), Janick Asselin (2 buts), Kéven Veilleux (1 but, 1 passe), Maxime Villemaire (2 passes), Jonathan Bellemare (1 but, 1 passe) et Louick Marcotte (1 but) ont contribué de belle façon. Devant le filet, Loïc Lacasse a repoussé 32 tirs.

«On savait qu'ils étaient sur une belle lancée et nous aussi. En affrontant les meilleurs de la ligue lors du Match en rose, c'est certain qu'on voulait sortir fort, on voulait donner un bon effort collectif et je pense qu'on a donné un bon show», a mentionné Marc-André Tourigny, dont les performances récentes contribuent directement aux succès de l'équipe.

«On voulait vraiment faire une belle prestation ce soir et on était prêts. Il y avait l'enjeu au classement, mais aussi l'objectif de la soirée, et je crois que nous avons bien répondu. On ne voulait vraiment pas décevoir», a ajouté Janick Asselin.

MATCH EN ROSE

Au cours des quatre dernières années, c'est plus de 12 000 $ que l'organisation de hockey louperivoise a remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. En 2019, seulement, ce seront 7 176 $ qui iront à la recherche contre le cancer du sein. Du jamais vu pour les 3L.

«C'est incroyable. On savait que Nancy [Dumont, la présidente d'honneur] visait haut et qu'elle voulait aller chercher beaucoup d'argent, mais de voir à quel point la communauté de Saint-Hubert est tissée serrée, c'est impressionnant. J'ai eu des frissons et les larmes aux yeux ce soir. Au-delà, du match de hockey, il s'est passé quelque chose de spécial ici au Centre Premier Tech. On a envoyé un message d'espoir et de courage aux femmes et même aux hommes qui se battent contre cette maladie», a déclaré Cindy Simard, copropriétaire des 3L.

Après le match, Simon Turcot n'a lui non plus pas manqué de mentionner à quel point ce match était particulier pour les joueurs. «En début de match, nous avons eu la visite [de Nancy Dumont]. Pour les gars, ça sort de la zone de confort, c'est un message inspirant. Nous, on se bat pour gagner une game de hockey, alors que certaines personnes se battent pour leur vie. Ça met les choses en perspective. Je pense que les gars ont bien répondu. Aujourd'hui, nous avons ramassé de l'argent, il y avait de l'ambiance dans le shack, une belle foule...Des points négatifs, il n'y en a pas, c'est merveilleux.»

Rappelons que l’organisation des 3L remettait, vendredi soir, un montant de 2 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec pour chaque billet de match vendu. Les partisans pouvaient aussi appuyer la cause en se procurant des billets de tirage pour courir la chance de gagner l’un des chandails portés par les 3L.