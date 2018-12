Les Sphinx M12 sont champions à Rivière-du-Loup

Les amateurs de hockey de la région ont eu l’occasion d’assister à la troisième organisation de la Classique SPHINX, cette fin de semaine. Comble de bonheur, une équipe locale a remporté les grands honneurs.

La formation M12 des Sphinx a gagné la finale de sa catégorie en vainquant les Dragons de l’Académie Sainte-Anne (Dorval) au compte de 3 à 2 en prolongation au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup.

Notons du même coup la superbe performance de la formation M13 qui s’est inclinée 2 à 1 lors du match ultime contre Lester B. Pearson.

Encore cette année, c’est plus de 400 joueurs de 26 équipes différentes qui se sont disputé les honneurs d’un des plus importants tournois scolaires au Québec. Les catégories en action étaient celles des M12-M13-M15 mineur et M15 majeur.