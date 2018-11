Michaël Laverrière dominant aux Atlas Games

Le Louperviois Michaël Laverrière a tout simplement surclassé la compétition lors de la plus importante compétition de CrossFit au Canada, les Atlas Games, la fin de semaine dernière. L’athlète est non seulement monté sur la plus haute marche du podium, il l’a fait en remportant toutes les épreuves prévues par l’organisation.

Quelques mois après une première participation aux prestigieux CrossFit Games, qui ont rassemblé l’élite du sport à l’international, Laverrière n’a laissé aucune chance à ses compatriotes canadiens grâce à sa grande polyvalence. Il s’est assuré de mettre la main sur un deuxième titre consécutif.

Notons qu’il est vraiment très rare qu’un athlète soit à ce point efficace dans des épreuves aussi diversifiées et qu’il termine la compétition avec une performance parfaite. Le CrossFit combine notamment l’aérobie, la gymnastique et le lever de poids.

Par ailleurs, d’autres représentants de CrossFit RDL ont très bien fait lors de la compétition. Myriam Caron a pris le 20e rang d’une classe particulièrement très forte, alors que Charles Étienne Lavoie a terminé en 5e position dans la classe semi-professionnelle avec moins d’un an d’entrainement.