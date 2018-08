Une 14e édition pour le Tournoi de Golf Richelieu

Le Club Richelieu de Saint-Cyprien a réalisé sa 14e édition de son tournoi de golf annuel au Club de golf de la Vallée du Témiscouata, le samedi 11 aout. Plus de 60 personnes étaient présentes pour l’occasion.

Étant une activité de participation, nous avons souligné la performance de l’équipe gagnante soit celle de Alberto Lagacé, de David Lagacé, de Marc-Antoine Santerre et de Frédérick Ouellet avec un cumulatif de moins 8.

Plus de 2500 $ ont été amassés et 100 % de ce montant sera réinvesti dans la collectivité au cours de la prochaine année. Notons que l’évènement était présidé par la famille d’entrepreneurs Dubé de Saint-Cyprien : Herman Dubé de Excavation Dubé, Myriam Dubé de Coiffure Dubé et Annabelle Dubé de Récréoto Design.

Le Club Richelieu tient à remercier ses nombreux partenaires financiers, le personnel du Club de Golf et les bénévoles essentiels au bon déroulement des activités. La 15e édition se tiendra au même endroit le 10 août 2019.