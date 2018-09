Jeux du Québec : victoire en tirs de barrage en soccer féminin

Le 2 aout, à Thetford Mines, c’est la victoire de l’équipe féminine de soccer en tirs de barrage qui a retenu l’attention pour l’Est-du-Québec, ainsi que la course sur route extrêmement serrée chez les filles dans la catégorie minime. Une Louperivoise a également offert une très belle performance en natation en se qualifiant pour la finale A au 200 mètres libre.



Cyclisme sur route

Chez les filles de la catégorie minime, la course sur route a été chaudement disputée alors que le peloton de tête, composé de six cyclistes, dont Britanie Cauchon (Saint-Alexandre-de-Kamouraska), a passé la ligne d’arrivée avec le même chrono de 1 :00 :09. Britanie et une cycliste des Laurentides ont été très actives durant la course, mais celle-ci s’est terminée au sprint. C’est à la photo finish que les résultats ont pu être départagés, et Britanie termine au 5e rang. Chez les cadettes, la Rimouskoise Rosalie Deschênes a réussi à demeurer dans le peloton jusqu’au 6e tour. Du côté des garçons, Maxim Lévesque (Saint-Léon-le-Grand) a réalisé une très belle performance chez les cadets. Il a réussi à se maintenir dans le peloton de tête et à terminer 11e sur 38 participants avec un temps de 1 :35.32. Maxim a également participé au premier bloc des compétitions de cette Finale des Jeux du Québec en vélo de montagne.



Natation

La Louperivoise Élyse Poirier s’est taillée une place pour la finale A du 200 mètres libre qui aura lieu en soirée grâce à son chrono de 2 :14.28 lors des préliminaires. D’autres athlètes ont offert de belles performances qui leur ont permis de se qualifier pour des finales B. Au 100 mètres brasse, la Louperivoise Raphaëlle Tremblay a fini au 7e rang des préliminaires avec un temps de 1 :16.73. Au 100 mètres papillon, trois nageurs de la région ont obtenu leur place en finale B. Il s’agit de Florence Pelletier (Rimouski) avec 1 :10.24, Alexia Pietrantonio (Rivière-du-Loup) avec 1 :10.66 et Félix-Antoine Marquis (Rivière-du-Loup) avec 1 :05.64 qui ont respectivement terminé en 10e, 11e et 12e position des préliminaires.



Soccer

Les représentantes de la région ont remporté une belle victoire contre l’équipe de Bourassa. Ann-Laurence Beaulieu (Rivière-du-Loup) a joué à l’attaque au lieu de la défense, et elle a marqué un but. La deuxième demie a été très offensive de la part des joueuses de l’Est-du-Québec, et elles ont bien rattrapé le ballon en défense. La partie s’est terminée 4 à 2 en tirs de barrage. L’Est-du-Québec a marqué à chacun de ses tirs au but. Les garçons ont quant à eux subi une défaite crève-coeur contre le Centre-du-Québec par un pointage de 2 à 1. Le deuxième but de l’équipe de Centre-du-Québec a été compté à une minute de la fin de la partie. Kokou Pierre Noé Djadou (Gaspé) a marqué le but de l’Est-du-Québec.

Tennis

Au tournoi par équipe, les joueurs de tennis de la région se sont inclinés avec un pointage de 5 à 1 contre Rive-Sud. La victoire de la région appartient à Julianne Proulx de Rivière-du-Loup. Elle a gagné en trois manches de 6 à 3, 2 à 6 et 10 à 6.



À surveiller aujourd'hui

Les cyclistes seront en action à l’épreuve du critérium alors que les joueurs de tennis joueront pour la 9e position. En natation, les athlètes en piscine tenteront de se classer pour des finales au 400 mètres libre, 200 mètres dos, 200 mètres QNI et 100 mètres libre alors que ceux en eau libre feront l’épreuve du 5 km. Les régates se poursuivront en voile, et les équipes régionales joueront des parties de classement en basketball, soccer et volleyball de plage.