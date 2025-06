Lancement officiel du tableau Nidanay au parc du Campus-et-de-la-Cité

La Table de développement social et de lutte à la pauvreté du Bas-Saint-Laurent a lancé en mai dernier le Plan d’action régional concerté en lutte à la pauvreté, une planification qui se veut ambitieuse et rassembleuse, visant à renforcer la solidarité sociale et économique dans toutes les MRC de la région. Ce plan s’inscrit dans le Plan ...