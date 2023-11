Guignolée des médias et aide alimentaire

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup (section masculine) débute ses activités de financement pour l'aide alimentaire du mois de décembre dès ce 19 novembre.

Vous pourrez faire parvenir votre don par dépôt direct (Interac) en composant l’adresse suivante : [email protected] La réponse à la question de sécurité est : don. Cette année encore, des enveloppes de la Guignolée seront distribuées dans votre publisac.

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

La Grande Guignolée des médias sera également de retour le jeudi 7 décembre. Préparez vos sous car vous serez sollicités à divers coins des rues de la ville par des employés d’Info Dimanche, CIEL-FM, CIBM-FM et CIMT-TV. Les dons recueillis serviront à préparer les paniers de Noël qui seront offerts à des personnes plus démunies.

BONS ALIMENTAIRES

Depuis la pandémie la Société Saint-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup privilégie les dons en argent. Cette dernière allègue que la distribution de coupons d'épicerie facilite le travail de l'équipe et permet à ceux qui les reçoivent de faire des choix qui respectent leurs gouts. Cependant, les dons en denrées non périssables sont toujours acceptés et ils seront recueillis par l'équipe du Carrefour d'Initiatives Populaires jusqu'au 20 décembre.

Les critères d'admissibilité pour recevoir de l'aide alimentaire sont : être résident de Rivière-du-Loup, être âgé de moins de 65 ans, être à faible revenu et disposer d'une carte d'assurance-maladie valide pour toute la famille.

Les rencontres pour la remise des bons alimentaires se tiendront les 20 et 21 décembre de 8 h 30 à 12 h dans la paroisse St-François au local au 15 rue Frontenac, dans la paroisse St-Ludger au sous-sol de l'église. À la paroisse St-Patrice, les rencontres se tiendront les 20, 21 et 22 décembre, de 8 h 30 à 12 h dans la sacristie de l'église.

La Société Saint-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup avise la population que les demandes faites en dehors de ces dates ne pourront être acceptés.