Des milliers de sourires et 35 677 $ pour la Maison de la Famille du Grand-Portage

La campagne Biscuit sourire de Tim Hortons a fait des heureux à Rivière-du-Loup. L’équipe de la Maison de la Famille du Grand-Portage a reçu un montant de 35 677,56 $, un montant record depuis qu’elle s’est jointe à cette initiative.

Ce sprint de confection de biscuits avait lieu cette année du 1er au 7 mai, un changement de date qui a porté fruit. «Tout le monde ensemble a fait de ce biscuit-là un grand succès. Les employés de Tim Hortons, de la Maison de la famille, nos bénévoles, ceux qui ont acheté des biscuits, les entreprises aussi», explique la directrice de la Maison de la Famille du Grand-Portage, France Rousseau.

La contribution des étudiants en cuisine du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir, qui ont mis la main à la pâte en faisant cuire des milliers de biscuits, a sans aucun doute permis d’augmenter le montant du don remis à l’organisme communautaire cette année.

«L’an dernier, on ne fournissait pas à faire entrer la cuisson des biscuits à travers la production régulière pour nos clients. Quand France est arrivée avec l’idée de faire ça en cuisine avec le Pavillon-de-L’Avenir, ça a enlevé beaucoup de poids sur nos épaules, parce qu’on savait qu’on allait avoir des biscuits à vendre et nous n’en avons jamais manqué», constate la propriétaire des restaurants Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, Sandra Savoie.

Cette semaine de la campagne Biscuit sourire demande une collaboration importante entre les restaurants et l’équipe de l’organisme communautaire impliqué. «C’est intense, ça n’arrête pas. Je suis sur la route, je fais des livraisons, je reçois des appels et je prends les commandes, il faut voir à notre affaire», ajoute Dominique Michaud, directrice générale des restaurants Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin.

La somme de 35 677 $ a été récoltée par la vente des biscuits et de macarons. Les personnes participantes étaient aussi invitées à transmettre des dons en argent.

«Je suis fière de donner cet argent-là à la Maison de la Famille parce que l’organisme est venu en aide à des gens proches de nous. C’est venu me chercher, et ça me fait plaisir de leur donner ces sous», souligne Sandra Savoie.

Cet important coup de pouce financier permettra à la Maison de la Famille du Grand-Portage de mener plus d’actions en soutien aux familles de la région et d’offrir certaines activités gratuitement. D’après la directrice générale de l’organisme, France Rousseau, la situation économique actuelle crée des circonstances difficiles pour plusieurs familles. «On aide des familles de la classe moyenne, énormément, et ça ne paraît pas», souligne-t-elle. La Maison de la Famille est là pour fournir des couches, du lait maternisé, mais elle agit aussi en accompagnement des nouveaux parents pour briser l’isolement, générer de l’entraide et créer des liens.

«Pour les familles à petit revenu et qui ne sont pas à l’abri de la maladie, à un moment donné, ça les frappe fort. C’est un chambardement pour eux autres. Cet organisme a plein de ressources et c’est ça qui est important», conclut Dominique Michaud. «La Maison de la Famille, c’est un organisme qui touche tout le monde», renchérit Sandra Savoie.

Lors de la dernière campagne Biscuit sourire qui a eu lieu en octobre 2022, un montant de 20 866,26 $ avait été remis à la Maison de la Famille du Grand-Portage.