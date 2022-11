La Maison Cap d'Espoir et la Semaine de prévention des dépendances

La Semaine de prévention des dépendances (SPD) se tiendra du 20 au 26 novembre prochains. Son objectif est de fournir une information juste et crédible sur les risques associés à la consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres substances et à la pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA).

Cette année, l’accent est mis sur la mise en lumière les gestes posés par des communautés au pays pour venir en aide aux personnes ayant un usage problématique de substances ou un trouble lié à l’usage de substances. La Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances pourrait amorcer des discussions émotionnellement difficiles, d’où l’importance de demander de l’aide ou à se faire accompagner lors de ces discussions.

Située à Cap-Saint-Ignace, la Maison Cap d'Espoir se veut un lieu de ressourcement pour les adultes aux prises avec des problèmes de dépendance. Dans un cadre humain, sécuritaire et chaleureux, elle offre un programme de thérapie novateur.

Le programme mis en place vise à accompagner les participants dans une démarche engagée vers les changements souhaités en lien avec leurs habitudes de consommation. Cette démarche dite engagée devient possible via différentes techniques et stratégies d’interventions issues de l’approche motivationnelle, de la thérapie cognitive comportementale comme la thérapie de l’acceptation et d’engagement (ACT) ainsi que la prévention de la rechute en pleine conscience et l’approche centrée sur les forces. Les participants sont accompagnés dans le processus d’observation sur l’importance de faire des choix et poser des actions engagées en concordance avec leurs valeurs ainsi que leur direction de vie choisie.

Depuis son ouverture en 2020, ce sont des dizaines d’adultes aux prises avec des problématiques de dépendances qui ont été accompagnés vers le rétablissement. Tous ces projets ont pu se concrétiser grâce au soutien et à l'engagement des employés. Comme les fondateurs de la Maison Cap D'Espoir, Jean-Paul et Monique Ouellet, le répètent souvent, «la force de l'équipe», c'est le cœur de leur organisation et de leurs réussites.

L'établissement est une ressource en hébergement offrant des services de thérapie en dépendances certifiée par le CISSS-Chaudières-Appalaches et est membre de l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendances (AQCID).

PRIX

Le samedi 29 octobre, Jean-Paul et Monique Ouellet, ont reçu le prix Bâtisseur Louis-Philippe-Nadeau lors du 34e Gala de la PME, à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Tout en participant au développement économique de la région depuis 1975 dans divers secteurs (agricoles, acéricoles et forestiers), Jean-Paul et Monique Ouellet ont toujours considéré qu'il était aussi important de redonner à la communauté.

En 2015, la Fondation Jean-Paul-Ouellet a vu le jour avec pour mission de soutenir les adultes aux prises avec des problématiques de dépendances en les aidant à défrayer une partie des coûts liésaux démarches pour se rétablir. En 2018, la Fondation Élan Jeunesse est créée afin de soutenir financièrement les jeunes dans les activités leur permettant de cheminer vers la réussite que ce soit par les études postsecondaires, les sports, l'entrepreneuriat, les activités parascolaires, etc.