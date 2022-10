Un nouveau columbarium extérieur collectif à Saint-Cyprien 

Le cimetière de la municipalité de Saint-Cyprien s’est agrandi de l’intérieur, au cours de la dernière année, alors qu’un columbarium extérieur collectif y a été construit afin d’offrir un nouveau service permettant à la population de venir se recueillir, à tout moment. Un projet qui est souhaité depuis plusieurs années et qui a vu le jour grâce à la détermination et à l’implication de nombreux citoyens.

L’inauguration du monument, lequel pourra éventuellement faire partie d’un plan d’ensemble, a été réalisée le 18 septembre dernier. Une trentaine de paroissiens accompagnaient les membres du Conseil de fabrique de la paroisse, le président Jean-Yves Richard et l’abbé Jean-François Mélançon pour cette occasion spéciale.

Le projet du columbarium a été réalisé de façon proactive, puisqu’on estime que le cimetière, qui est au centre du village, arrivera à sa pleine capacité d’ici une quarantaine d’années. La possibilité ou non d’acquérir une partie du terrain voisin étant toujours sur la table, l’une des solutions ciblées a été de l’agrandir de l’intérieur.

Les démarches ont été initiées il y a une douzaine d’années par des citoyens impliqués. Au final, plusieurs milliers de dollars ont été investis par la Fabrique elle-même pour son acquisition et son aménagement.

«Actuellement, il est toujours possible d’inhumer des urnes en terre, dans des lots concédés, mais l’idée était aussi d’offrir la possibilité de mettre en niches à même le cimetière et que les urnes soient accessibles à tout le monde, à tout moment», a expliqué Geneviève Lemire, secrétaire de la Fabrique de la paroisse de St-Cyprien.

«Évidemment, nous n’avons pas plusieurs dizaines d’inhumations par année comme ailleurs dans de plus grosses paroisses, mais on estimait qu’il était temps d’offrir cette opportunité-là aux gens, qu’ils puissent venir se recueillir et porter respect lorsqu’ils le souhaitent.»

Le contrat a été accordé au fournisseur Construction Mausolée Carrier, une entreprise spécialisée de Montréal. Le module acquis, contenant 48 niches qui peuvent accueillir deux urnes chacune, est la pièce centrale d’un ensemble cohérent qui pourra se développer selon les besoins de la communauté. Quatre autres modules pourront par exemple être installés dans le futur pour un potentiel total de 304 niches (donc 608 urnes).

«L’objectif, c’est d’avoir, à terme, un aménagement harmonieux et agréable à la vue, puis d’être au service des familles endeuillées, en inhumant et veillant sur les dépouilles de des défunts sur le très long terme», a noté Mme Lemire, soutenant que la Fabrique, en bonne gestionnaire et propriétaire, assumera l’entretien de l’aménagement, comme elle le fait pour l’ensemble du cimetière.

Selon Geneviève Lemire, la Fabrique constate des demandes pour ce service, la crémation étant plus familière qu'il y a quelques années à peine. Depuis l'hiver dernier, quelques niches ont déjà été attribuées.