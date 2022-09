Retour du Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent en formule hybride

C’est dans l’enthousiasme que le concept hybride vous est présenté à nouveau cette année sous le thème Bouger c’est la vie. Donner, c’est l’espoir. L’événement vise à solliciter l’appui de celles et ceux qui, comme vous, souhaitent exprimer leur solidarité à l’égard des personnes touchées par la maladie de Parkinson.

Vous pouvez vous inscrire et participer en ligne dès maintenant ou appuyer un participant ou une équipe par un don ! Visitez la page web de Parkinson Bas-Saint-Laurent en recherchant parkinsonbassaintlaurent.ca

Le samedi 24 septembre prochain, joignez-vous aux participants sur le site du Parc Beauséjour de Rimouski, à compter de 13h00 pour une rencontre entre sympathisants, puis vers 14h, participez à une marche symbolique en appui à la cause soutenue. Il importe de souligner que la maladie de Parkinson est la 2e maladie neurodégénérative en importance après la maladie d’Alzheimer et la 2e cause de handicap moteur chez l’adulte.

En participant, vous soutenez Parkinson Bas-Saint-Laurent pour le développement des activités et le maintien des services pour les personnes touchées par la maladie afin qu’elles puissent continuer à se donner le pouvoir d’agir.

Joignez-vous aux participants du Bas-Saint-Laurent pour faire de cette activité un franc succès.

Il est aussi possible de soutenir la cause par un don par chèque libellé au nom de Parkinson Bas-Saint-Laurent et de le poster à l’adresse suivante :

Parkinson Bas-Saint-Laurent

180, Évêché Ouest, local 97

Rimouski (Québec)

G5L 4H9

Un reçu officiel sera émis pour tout don de 20 $ et plus.