Faites partie d’un grand mouvement de marcheurs solidaires

La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec et présentée par La Coop Purdel, se tient jusqu’au 30 septembre 2022!

Vous êtes à la recherche d’une activité rassembleuse et pleine de sens? Tous les citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont invités, en solo ou en équipe, à se fixer un défi de marche en choisissant l’itinéraire et le moment qui leur conviennent le mieux. Dès maintenant, inscrivez-vous au lamarchegdestduquebec.ca, faites appel à la générosité de votre entourage et marchez solidairement pour le mieux-être des personnes touchées par le cancer dans notre grande région! Des prix de participation seront attribués parmi les participants inscrits!

Il n’est plus à prouver que marcher offre de nombreux bienfaits autant au corps qu’à l’esprit. Servez-vous également de La marche du Grand défoulement comme activité de team building pour consolider les relations entre collègues ou tout simplement pour vous retrouver entre amis! En participant à La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec et en amassant des dons, vous aurez du même coup un impact positif dans la vie des personnes atteintes de cancer et leurs proches partout dans notre belle et grande région.

UNIS

Mentionnons que pour La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec, 90 % des dons amassés seront versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec et 10 % iront à la Fondation québécoise du cancer. Pour plus d’information, contactez Myriam Ward, adjointe administrative au financement (1 800 463-0806, poste 2006, [email protected]) ou Christine Lambert, agente de développement au financement (418-724-0600, poste 2012, [email protected]).