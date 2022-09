Hommage à Louis-de-Gonzague Fortin

La Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud consacrera sa journée automnale d’histoire à un hommage rendu à Louis-de-Gonzague Fortin, professeur, journaliste, musicien et imprimeur qui contribué au dynamisme académique et culturel de la Côte-du-Sud. Cette journée spéciale se tiendra le dimanche 25 septembre prochain, à la salle de la FADOQ de La Pocatière (499A, 9e Rue).

Dès 11 h une plaque commémorative sera dévoiée à la salle de la FADOQ. Vers midi, un dîner sera servi dans cette même salle. À 13 h, une conférence rappelant l’implication de Louis-de-Gonzague Fortin dans le milieu aura lieu. Dès 14 h, se déroulera une présentation de sa vie à travers différents objets lui ayant appartenus et à 14 h 45 il y aura une l’animation «La fête au village».

Natif de Saint-Fabien de Rimouski, Louis-de-Gonzague Fortin a étudié en agronomie avant d’enseigner en zootechnie à l’École supérieure d’agriculture de Sainte-Anne-de-la- Pocatière entre les années 1917 et 1959. Au cours de sa vie professionnelle, il a collaboré à de nombreux journaux et à plusieurs émissions radiophoniques dans le but de faire évoluer l’agriculture de la région.

Comme communicateur, historien, conférencier, journaliste, musicien et metteur en scène de pièces de théâtre, il a dynamisé la vie académique et culturelle de la Côte-du- Sud. Comme éditeur-imprimeur, il relance le journal La Gazette des campagnes en 1941.

C’est à ce moment qu’il fonde Fortin et Fils, imprimeurs qui avait pignon sur rue jusqu’à tout récemment sur la 4e avenue Painchaud, à La Pocatière.

De 1955 à 1957, Louis-de-Gonzague Fortin fut président de la Corporation des agronomes de la province de Québec. En 1957, il fut nommé professeur titulaire ayant la charge d’organiser une chaire de journalisme agricole à la Faculté d’agriculture de l’Université Laval qui était alors implantée à La Pocatière.

Au cours de sa carrière, Louis-de-Gonzague Fortin a reçu les distinctions suivantes : Ordre du Mérite agricole(1943) ainsi que l’Ordre du mérite diocésain (1959).

Toute la population de la Côte-du-Sud est chaleureusement invitée à se joindre à la Société d’histoire et de généalogie pour rendre hommage à ce grand homme.

Pour participer à cette journée, il faut s’inscrire auprès de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud au (418) 856-2104 ou par courriel à [email protected]