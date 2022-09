En juillet dernier, Micheline Gosselin et Bernard Labrie, respectivement âgés de 80 et 85 ans et natifs de Saint-Cyprien, ont célébré leur 60e anniversaire de mariage.

Leurs 6 enfants, 19 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants étaient presque tous présents pour souligner cet événement.

Félicitations de la part de toute la famille!