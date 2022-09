100 ans pour Madeleine Rioux de Trois-Pistoles

Le 27 septembre prochain, Madeleine Rioux Ouellet de Trois-Pistoles fêtera ses 100 ans.



Originaire de Sainte-Françoise, elle a été l’épouse de feu Lucien Ouellet avec qui elle a eu six enfants : Joselle, Domine, Régina, Mauril, Stéphane et Jérôme.

En plus d’élever ses enfants, elle a été chapelière, pâtissière et, que ce soit pour un mariage, un baptême, un anniversaire, une graduation ou une retraite, les gens lui faisaient confiance pour ses créations qui étaient au centre de leurs grands événements. Pendant près de 40 ans, jusqu’en 1985, elle a aussi géré et opéré un petit dépanneur sur la rue Têtu, ce qui l’a gardée bien occupée.

Femme de tête et de cœur, toujours de son temps, elle a travaillé sans répit et a su s’adapter aux nombreux changements de la vie. Grâce à sa forme exemplaire et à ses enfants qui l’entourent, elle a la chance de toujours vivre dans sa maison et de profiter de la vie.

Toute sa famille lui souhaite un joyeux centième anniversaire rempli d’amour.