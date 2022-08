Une Pistoloise fête ses 100 ans!

Le 10 août 2022, Madame Marie D’Amours (Voyer) célébrait son 100ième anniversaire de naissance.

Née en 1922 à Trois-Pistoles d’une famille de 11 enfants dont elle est la seule encore vivante, elle a eu sept filles de son mariage. C’est aussi une grand-mère, une arrière-grand-mère et une arrière-arrière-grand-mère.

Elle est une femme résiliente, généreuse, aimante et bienveillante envers sa famille et les gens qui l’entourent. Elle a conservé toutes ses capacités cognitives, est autonome et s’intéresse à l’actualité.

Malgré sa vision réduite, elle tricote encore régulièrement pour les personnes en besoin. Elle réside au Manoir Héritage de Trois-Pistoles. Nous sommes très chanceuses et chanceux qu’elle soit encore avec nous.