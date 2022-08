Le Rolling Barrage traversera la région aujourd'hui

Des dizaines de motards, membres du Rolling Barrage, une grande randonnée transcanadienne, seront de passage dans la région cet après-midi en route vers la Colombie-Britannique. L’objectif de leur voyage : sensibiliser au sujet du trouble de stress post-traumatique et récolter des fonds pour les organismes et programmes qui aident les victimes.

Partis du Nouveau-Brunswick en matinée, les motocyclistes devraient circuler sur la route 132, dans les régions de Rivière-du-Loup et du Kamouraska, entre 13 h 30 et 15 h. La randonnée s’est amorcée le 1er aout et se terminera le 20 aout à Burnaby, en Colombie-Britannique, plus de 5800 kilomètres plus loin.

Au-delà de la collecte de fonds – plusieurs dizaines de milliers de dollars sont récoltés chaque année –, le Rolling Barrage vise à faire une démonstration de force et d'unité pour combattre la stigmatisation du trouble de stress post-traumatique. Anciens combattants, membres actifs des Forces armées canadiennes et premiers intervenants des services d’urgence, sont ainsi encouragés à se réunir pour échanger.

La famille, rappelle-t-on, est au centre de la guérison et c’est dans cet esprit que se déroule la tournée.

L’organisation invite d’ailleurs tous les motocyclistes civils – militaires ou non – à se joindre au voyage et à soutenir les troupes. Aucun arrêt n’est toutefois au programme dans la région.

Au cours des dernières années, le convoi a été escorté par les services incendie du Kamouraska lors du passage régional. Ce sera à nouveau le cas cette fois.

Sur la photo, Sylvain Frégeau, ex-militaire, pompier et coorganisateur de la section Québec, remet montre, chandail et bandana du Rolling Barrage à Richard et Robin Laplante du Service de Sécurité Incendie KamEst.