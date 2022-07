«La noyade nous concerne tous», selon la Société de sauvetage

La 29e édition de la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) se déroulera du 17 au 23 juillet 2022, et c’est le moment idéal de la saison estivale pour rappeler au grand public l’importance d’adopter des comportements sécuritaires en milieu aquatique, selon la Société de sauvetage du Québec.

Malgré les appels à la prudence pour la sécurité aquatique, la Société de sauvetage dénombre, en date du 13 juillet, 31 noyades au Québec depuis le début de l’année. Un triste constat qui, espère-t-elle, incitera la population à adopter des comportements sécuritaires et à être plus que vigilante cet été aux abords des plans d’eau et des piscines.

Chaque année, la Société de sauvetage rassemble tous les acteurs du milieu afin d’attirer l’attention sur la problématique de la noyade lors de cette semaine de prévention. Faites-vous partie du mouvement?



La noyade est évitable

Présents aux quatre coins du Québec, les ambassadeurs de la SNPN offriront des activités de sensibilisation gravitant autour du thème La noyade est évitable, alors pourquoi ne pas la prévenir? Concrètement, ce sont plusieurs camps de jour, centres aquatiques, plages, parcs aquatiques et intervenants communautaires qui proposeront des activités inspirées par différents enjeux.

En adoptant et en prônant l’adoption de comportements sécuritaires de même qu’en diffusant les messages de prévention, tout le monde peut contribuer à favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau et ainsi réduire le nombre de noyades au Québec.



Le succès de la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) passe d’abord et avant tout par l’implication des ambassadeurs. Partout à travers la province, ils sensibilisent la population aux risques associés à l’eau et participent à une meilleure diffusion de l’information auprès des Québécoises et Québécois par le biais de promotion et d’activités.

Lors de cette semaine, chaque journée est associée à une thématique qui cible, par le biais d’activités, les différents enjeux de la sécurité aquatique.



Se baigner en toute sécurité

Alors que plusieurs drames sont survenus au cours des dernières semaines dans des résidences privées du Québec, la Société de sauvetage se réjouit de certaines initiatives mises de l’avant par des pisciniers afin de promouvoir et de sensibiliser leurs clients à une baignade sécuritaire. Bien que l’aménagement règlementaire des piscines résidentielles ait toujours été mis de l’avant, certains pisciniers ont décidé d’aller plus loin et de s’attaquer à la problématique de la supervision efficace et constante pour une baignade sécuritaire.



Effectivement, Club Piscine Super Fitness lance cette année le bracelet «Surveillant désigné». Sur ce bracelet, on retrouve un sifflet ainsi qu’une petite carte mémoire contenant cinq rappels importants afin de demeurer sécuritaire en tout temps.



Pour sa part, Trévi s'associe à la Société de sauvetage depuis les 3 dernières années en proposant à sa clientèle de se procurer une casquette «Sauveteur désigné».