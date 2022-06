Retour sur le Congrès des Cercles de Fermières du Québec

C’est avec un immense plaisir, bien qu’avec un peu de retard, que les membres du Conseil d’administration de la Fédération 05- Les Appalaches des Cercles de Fermières du Québec, tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour visiter leur exposition qui s’est tenue les 4 et 5 mai dernier, à Saint-Cyrille de Lessard, dans le cadre de leur Congrès régional. Près de 200 visiteurs se sont présentées et 135 membres ont assisté aux assisses.

Ils souhaitent également remercier les membres du Cercle Saint-Cyrille, ainsi que les membres de plusieurs Cercle du Comté de L’Islet, pour leur soutien et leur implication dans l’organisation de cet événement qui fût un immense succès. Ces dernières en ont profité pour nous présenter la doyenne de leur Cercle, Lucette Fortin.

Puis, les membres souhaitent remercier Bernard Généreux, député de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, pour sa contribution grâce à l’achat d’une publicité.

De nombreux prix ont été remis tout au long de la journée et les membres ont souligné le travail accompli, et ce, malgré la pandémie. «Que ce soit pour les administratrices ou encore pour les artisanes, nous sommes fières de nos membres, fières d’être fermières et fières de nos valeurs», expriment les membres du Conseil d’administration de la Fédération 05- Les Appalaches des Cercles de Fermières du Québec, dans un communiqué.

C’est un rendez-vous l’an prochain, à St-Gabriel-Lallemand.