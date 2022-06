Une réussite pour le 50e anniversaire de fondation du Carrefour 50 + du Québec

Richard Rancourt, président du Carrefour 50 + du Québec, remercie tous les ainés et les visiteurs qui ont fêté avec les 50 ans d’existence de l’organisme les 27 et 28 mai derniers à Rimouski, sous le thème «Les 50 ans + des gens passionnants et passionnés». Environ 1 500 personnes ont participé à l’évènement réussi de retrouvailles, de plaisir et de sociabilisation.

Deux jours de rencontres, de visites de kiosques au Salon Vitalité et Joie de vivre et des conférences ont été très appréciées. Une assemblée générale et un banquet du 50e anniversaire ont permis de célébrer et de récompenser des personnes qui se dévouent continuellement à l’amélioration de la qualité de vie des ainés. Le nouveau conseil d’administration et l’équipe du Carrefour 50 + du Québec ont été présentés.

Cet événement cadre bien avec la mission de l’organisme visant à briser l’isolement, de faire socialiser les ainés et également de les faire bouger afin de conserver une bonne santé mentale, garder le sourire, partager de beaux souvenirs et se remémorer le bon vieux temps.

Karène Larocque, conférencière de renom, a brillé par sa présence et ses deux conférences ont attiré de nombreuses personnes. Des conférenciers, des auteurs et plusieurs personnes œuvrant dans le domaine des services aux ainés étaient présents.

Plaisir et joie de vivre font partie de ce que le Carrefour 50 + du Québec veut transmettre à ses membres et aux ainés. 50 ans, c’est une étape, mais le plus merveilleux, c’est que ça continue.