Une exposition de véhicules au profit de l'Association du cancer de l'est du Québec au Kamouraska

À l'occasion du centième anniversaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Jean-Philippe Brousseau aidé de son père Steve a mis sur pied une exposition de voitures, le «Car show event», réunissant des belles d'autrefois, des sportives, des voitures modifiées et même des poids lourds le 23 juillet. Après deux ans sans évènements du genre, l'engouement est palpable pour le «Car show event».

Le coordonnateur de l'évènement, Steve Brousseau confirme qu'en date du 7 juin, déjà 200 exposants ont confirmé leur présence. «On commence à avoir peur», a lancé en riant M. Brousseau. Ce dernier ne s'en cache pas, le promoteur et son partenaire D-Low Shop souhaitent en mettre plein les yeux.

L'un des buts avoués est de ramasser des fonds pour l'Association du cancer de l'est du Québec. Et pourquoi ne pas le faire sous le prétexte d'un rassemblement après deux ans de pandémie. L'entrée est à contribution volontaire et l'entièreté des sommes seront remis à l'Association. «Même les consignes de canettes que nous allons récupérer, on leur donne», souligne M. Brousseau.

Des kiosques de différents partenaires seront érigés sur place, de la nourriture et des breuvages seront disponibles. Le rendez-vous est donné le 23 juillet au 307 rue des Loisirs à Saint-Joseph-de-Kamouraska, de 10 h à 16 h.

Toute personne souhaitant exposer un véhicule peut communiquer avec le promoteur Jean-Philip Brousseau au 418-551-4969 et par courriel au [email protected] ou avec le coordonnateur Steve Brousseau au 418-551-0554 et par courriel au [email protected]

Les couts sont de 10 $ pour les exposants et l'entrée sur le site est à contribution volontaire. Rappelons que tous les profits seront remis à l'Association du cancer de l'est du Québec.