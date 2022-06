Le Centre d’études collégiales du Témiscouata salue le Mérite étudiant 

La Direction et le personnel du Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT), ainsi que sa Fondation, ont récemment célébré avec beaucoup de fierté les étudiantes et les étudiants qui se sont démarqués par leurs efforts, leur engagement, leur persévérance scolaire et leurs réussites, lors du Gala Mérite étudiant.

Cet événement était l’occasion de saluer des parcours académiques et personnels impressionnants. Lors de cette soirée, une dizaine de bourses totalisant plus de 2 000 $ ont été remises aux récipiendaires devant familles et amis.

La Fondation du CÉCT a tenu à souligner et à remercier l’apport de ses donateurs partenaires, qui par leur confiance, font rayonner l’excellence des étudiants. Le CÉCT félicite toutes les lauréates et tous les lauréats ainsi que ceux qui poursuivent leurs études et leurs efforts dans l’objectif de réussir et d’obtenir leur diplôme.

«Reconnaître l’audace, faire briller le savoir, encourager nos jeunes à poursuivre leurs objectifs et à se dépasser, c’est reconnaître leurs efforts et contribuer à l’épanouissement de toute une société», affirme Édith Saint-Amand, directrice du Centre d’études collégiales du Témiscouata.

Sophie Grondin (Bourse Excellence de l’expression écrite en français), Audrey Rioux (Bourse Philosophie), Jean-Thomas Rioux (Bourse Éducation physique), Alicia Gauvin

(Bourse Reconnaissance ‘’contribution à la vie étudiante’’), Émilie Dionne (Bourse Parent aux études), Myriam Richard (Bourse Persévérance et détermination), Alicia Gauvin (Forces Avenir) et Nathalie Lavoie (Bourse Maman va à l’école).

Les photos des lauréates et lauréats peuvent être consultées sur le site web du CÉCT à l’adresse www.cectemiscouata.ca