Marcher n’aura jamais été aussi porteur de solidarité

La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec et présentée par La Coop Purdel, se tient du 9 mai au 30 septembre.

Lors de cette période, où que vous soyez au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine, emboîtez le pas au mouvement de solidarité et créez votre propre marche en choisissant l’itinéraire et le moment qui vous conviennent le mieux. En solo ou en équipe, inscrivez-vous au lamarchegdestduquebec.ca, faites appel à la générosité de votre entourage et marchez solidairement pour le mieux-être des personnes touchées par le cancer dans notre grande région!



En plus de marcher, une nouvelle option s’ajoute à l’événement pour continuer de faire grandir la solidarité envers les personnes atteintes de cancer et leurs proches! Procurez-vous dès maintenant des semences de tournesol mammouth que vous planterez et verrez grandir tout au long de l’été. Pourquoi le tournesol? Parce que cette fleur symbolise le soleil, la lumière, la gratitude et l’espoir. Cet été, plantez un tournesol en l’honneur d’une personne qui traverse un épisode de cancer, à la mémoire d’une personne chère ou pour poser un geste de solidarité envers les personnes touchées par la maladie.

«La Coop Purdel est fière de se joindre à ce grand mouvement de solidarité qui vise à soutenir les personnes touchées par le cancer partout dans l’Est-du-Québec! Il est important pour notre coopérative de redonner à la communauté. Nous sommes donc heureux d’inviter les gens de la région à participer à l’événement et à se procurer les graines de tournesol spécialement identifiées chez nos marchands participants. Le tournesol, c’est l’emblème de la lumière, de la gratitude et de tout ce qui est positif. Alors, joignez-vous à nous dès maintenant! Ici grandit la solidarité!» - cite Olivier Pastor, directeur général de La Coop Purdel.

Les sachets de semences sont en vente au coût de 5 $ via notre formulaire en ligne (https://bit.ly/3w0JLb7) ou chez les marchands de La Coop Purdel participants : les magasins BMR de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Amqui et Causapscal, les magasins Agrizone de Matane, Amqui et Caplan et les dépanneurs Shell du Bic, Ultramar 765 de Rimouski et Sonic Jessop de Rimouski. Pour tous les détails, consultez cette page web : https://bit.ly/3MMyPVa.

Unis pour les personnes touchées par le cancer

Mentionnons que pour La marche du Grand défoulement de l’Est-du-Québec, 90 % des dons amassés seront versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec et 10 % iront à la Fondation québécoise du cancer. Pour plus d’information, contactez Myriam Ward, adjointe administrative au financement (1 800 463-0806, poste 2006, [email protected]) ou Christine Lambert, agente de développement au financement (418-724-0600, poste 2012, [email protected]).



Un organisme 100 % régional

Depuis près de 40 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec travaille à mettre en place et à maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par le cancer. Parmi la gamme des services qu’elle offre, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur sa plateforme verslemieuxetre.tv, une trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie, et bien plus.