Pluie de médailles pour District Danza 

Les membres de la grande famille de l’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup ont brillé la fin de semaine dernière lors de la compétition 5678 SHOWTIME de Charlevoix. Les athlètes ont offert de belles prestations, récoltant une douzaine de médailles, différentes distinctions et des invitations à la Coupe du monde.

Au total, 3 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 6 médailles de bronze ont été remportées. Si toutes les performances ont été appréciées, certaines ont particulièrement plu aux juges. C’est le cas pour celles des troupes Us (Volet 1), Do your thing (troupes) et Lalaland qui ont terminé sur la plus haute marche du podium, obtenant une invitation à la Coupe du monde.

Les troupes Love in the dark (volet 5), Mind heast (volet 6), Gimme that (volet 1), D-Girls (troupe dynamique) seront également du rendez-vous international. Même chose pour Mélina Ouellet, avec son solo War of heart, qui aussi été sélectionnée par les juges pour une mention spéciale «coup de cœur».

Notons que la chorégraphie Lalaland a obtenu le trophée Crystal récompensant celle s’étant le plus démarquée. L’école District Danza a également obtenu une 2e place pour les plus hauts scores de la compétition.