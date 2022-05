La loterie qui fait du bien recherche des bénévoles qui aiment parler au téléphone

L'Association du cancer de l'Est du Québec est déjà à mi-parcours dans la vente des 20 000 billets de «La loterie qui fait du bien». L'organisme fait appel à toute la communauté de l’Est-du-Québec, à toutes celles et ceux ayant le cœur bénévole, pour venir lui prêter main-forte pour un dernier blitz de vente de billets par téléphone.

Que vous soyez à Baie-Comeau, Rivière-au-Renard, Havre-Aubert ou à Sainte-Luce, votre contribution est sollicité afin d'appuyer ce grand effort collectif qui a pour but de continuer d’offrir aux personnes touchées par le cancer de tout l’Est-du-Québec des services qui leur font du bien physiquement et psychologiquement.

VOUS AIMEZ AIDER ? ET VOUS AIMEZ GAGNER ?

Tout cela est possible en vous joignant à l'équipe de vente de billets par téléphone de La loterie qui fait du bien. Depuis votre salon, il vous suffit d’avoir un téléphone, suivre une liste d’appels que l'organisme vous fournira et de laisser parler votre cœur. Pour toutes les personnes qui vendront 50 billets et plus, vous courrez la chance de gagner un repas pour deux au restaurant d’une valeur de 100 $! Voilà une belle façon de passer le temps tout en faisant œuvre utile. C’est gagnant-gagnant.

Si cela vous intéresse et que vous voulez contribuer avec l'organisme, communiquez sans tarder avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à l’Association du cancer de l’Est du Québec. Elle attend votre appel au 418 724-0600, poste 2304, ou sans frais 1 800 463-0806. Vous pouvez également lui écrire à [email protected]

Mentionnons que la vente des billets se poursuit également auprès des membres du réseau réparti à travers l’Est-du-Québec. Visitez aceq.org/loterie pour consulter la liste de tous les points de vente.

Le tirage des 13 prix de La loterie qui fait du bien aura lieu le mercredi 15 juin 2022, à 10 h (HAE), à l’Hôtellerie Omer-Brazeau située au 151, rue Saint-Louis, à Rimouski. Il sera possible de voir le tirage en différé sur les ondes de CIMT, CHAU et TVA Est-du- Québec, le même jour, autour de 18 h 20 (HAE).