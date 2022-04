L’Association du cancer de l’Est du Québec reconnait l’appui inestimable de ses bénévoles

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule du 24 au 30 avril sous le thème « Bénévoler change la vie! », l’Association du cancer de l’Est du Québec tient à souligner l’apport exceptionnel de ses 2084 bénévoles répartis au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Chaque année et à leur propre façon, ces gens de cœur font don d’une partie de leur temps pour le mieux-être des personnes touchées par la maladie partout dans l’Est-du-Québec.



Être bénévole à l’Association, c’est démontrer sa solidarité envers les personnes touchées par le cancer. C’est tendre la main aux personnes qui ont besoin de soutien. C’est mettre de la lumière dans leurs journées souvent parsemées d’incertitude. C’est aussi enrichir sa propre vie de moments de plaisir et de rencontres mémorables. Peu importe le secteur auquel les bénévoles de l’Association consacrent de leur temps (18 801 heures au total en 2021), leur présence bienveillante et leur générosité font une grande différence dans la vie de ces personnes que nous aidons tous ensemble. Nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir compter sur ces femmes et ces hommes de cœur qui, par leur don de soi, contribuent au mieux-être des autres.



Il est toujours temps de joindre la grande famille des bénévoles de l’Association et ainsi être une source de mieux-être pour les personnes touchées par le cancer partout dans l’Est-du-Québec. N’hésitez pas à communiquer avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles, pour connaître les opportunités qui s’offrent à vous (418 724-0600, poste 2304, 1 800 463-0806, [email protected]). Ensemble, soyons solidaires!



DES DONS RÉINVESTIS À 100% DANS TOUT L’EST-DU-QUÉBEC

Depuis près de 40 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec travaille à mettre en place et à maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par le cancer. Parmi la gamme des services qu’elle offre, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur sa plateforme verslemieuxetre.tv, une trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie, et bien plus.