Banques alimentaires : La plus grosse subvention du programme au Kamouraska

Moisson Kamouraska a obtenu la plus grosse subvention du Programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec avec 400 000 $ pour la construction d’un nouveau bâtiment.

Collaboration spéciale: Stéphanie Gendron, leplacoteux.com

Moisson Kamouraska est basée à La Pocatière, mais dessert six MRC de Montmagny aux Basques.

L’espace venait à manquer pour mener tous les projets devant lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région.

Si au départ Moisson Kamouraska souhaitait acheter et agrandir son local actuel, cela n’a pas été possible. Une construction neuve sur la route 230 près des bureaux de la Protection de la faune à La Pocatière s’est imposée.

«C’est ici dans la région que la plus grosse subvention du programme de 3 M$ est octroyée. La pandémie et l’inflation commandent qu’on aide des gens qui sont ou seront dans le besoin», a dit la députée Marie-Eve Proulx, lors de cette annonce. Ces derniers temps, avec l’inflation qui galope, on compte 25 % plus de nouvelles demandes chez Moisson Kamouraska.

La subvention de 400 000 $ couvrira près de la moitié du montant de 835 000 $ estimé pour la construction. Moisson Kamouraska aura quitté les locaux actuels avant janvier 2023 pour emménager dans ce nouvel entrepôt.

«C’est incroyable comme subvention. Dans la vie d’un organisme, un tel montant, ça n’arrive pas tous les jours », a dit la directrice de Moisson Kamouraska Mireille Lizotte, ajoutant que 50 à 90 palettes de denrées circulaient sur le territoire au plus fort de la pandémie et que 60 000 personnes sont aidées par année.

Par manque d’espace, certains projets populaires et appréciés ne pouvaient plus se tenir. «On pourra ramener le café communautaire et la soupe populaire. Ça nous offre une possibilité de mener des projets, car ça nous enlève un poids énorme sur le dos. Le fait d’être reconnus c’est aussi important», a-t-elle ajouté.

Pour compléter les montages financiers, d’autres aides seront annoncées. Les MRC ont été sollicitées et ont répondu présentes à ce jour.