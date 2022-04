Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque : les inscriptions sont lancées

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup désire vous informer que les inscriptions pour son populaire Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque sont désormais possibles et ce pour un temps limité, d’ailleurs plusieurs places sont déjà confirmées.

Le tournoi amical, qui se tiendra le vendredi 10 juin prochain au Club de golf de Rivière-du-Loup, sera suivi d’un souper-bénéfice gastronomique à l’Hôtel Levesque ainsi que d’une spectaculaire vente aux enchères.

Seul, entre amis ou entre collègues, nous vous invitons à vous inscrire; les places sont limitées et les inscriptions se tiendront jusqu’au 4 mai prochain. Deux forfaits vous sont offerts, soit le forfait pour la journée complète, incluant le tournoi de golf et le souper pour 195 $ (reçu pour don de charité de 52,50$) ou le forfait souper gastronomique à îlots de dégustation pour seulement 115 $ (reçu pour don de charité de 30 $).

Tous les fonds amassés lors de cette activité de financement serviront à l’achat d’un Fluoroscan Mini C-Arm. Pouvant être utilisé par plusieurs spécialistes dans de nombreux départements, cet équipement est beaucoup moins dommageable pour la santé des usagers puisqu’il émet 50 % moins de radiation, un impact majeur sur la santé, notamment pour nos enfants, chez qui les conséquences sont plus importantes. Nos professionnels de la santé pourront traiter plus de patients, en évitant les multiples manipulations que demande l’appareil actuel pour soigner, entre autres, une fracture. Le bon alignement immédiat de la fracture diminuera la douleur et maximisera la récupération du patient. De plus, le Fluoroscan Mini C-Arm offre plus de précisions lors des chirurgies minutieuses, telles que celles des mains et des pieds. Ce sont plus de 500 chirurgies par année qui pourront être réalisées grâce l’utilisation quotidienne de l’appareil!

Rappelons que la présidence d’honneur de l’édition 2022 est assurée par Jean D’Amour, personnalité bien connue dans la région qui vous invite à se joindre à lui pour la santé de notre superbe milieu.

Les personnes intéressées peuvent communiquer dès maintenant au 418-868-1010 poste 2237 ou à [email protected], et ce, jusqu’au mercredi 4 mai.