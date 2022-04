La loterie qui fait du bien de l’Association du cancer de l’Est du Québec

Envie de soutenir les personnes touchées par le cancer de votre région? Rien de plus simple! Mettez vite la main sur l’un des 20 000 billets de La loterie qui fait du bien réalisée au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est du Québec et présentée par CIMT et TVA Est-du-Québec.

Les billets sont au coût de 10 $ l’unité et le tirage a lieu le 15 juin prochain. Vous courez la chance de remporter l’un des 13 prix offerts d’une valeur totale de 20 775 $. Voyez les prix que vous pourriez remporter :

Du 6 au 20 avril inclusivement, achetez deux billets et plus en ligne (https://www.jedonneenligne.org/aceq/LOTERIE2022/) et courez la chance de remporter une carte-cadeau de 100 $ d’essence, gracieuseté du Proxi de Rimouski. Sont éligibles les commandes minimales de deux billets par transaction. Le tirage de la carte-cadeau aura lieu le 25 avril 2022, à 10 h. L’Association contactera la personne gagnante dans les cinq jours ouvrables suivants le tirage aux coordonnées indiquées lors de la transaction.

Mentionnons que la vente des billets se poursuit également auprès des membres du réseau réparti à travers l’Est-du-Québec. Visitez aceq.org/loterie pour consulter la liste de tous les points de vente.

Le tirage des 13 prix de La loterie qui fait du bien aura lieu le mercredi 15 juin 2022, à 10 h (HAE), à l’Hôtellerie Omer-Brazeau située au 151, rue Saint-Louis, à Rimouski.