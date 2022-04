Les ateliers conférences sont de retour après 2 ans d’attente

Annulées les deux dernières années, les conférences ouvertes au public offertes par la Fondation André-Côté sont de retour sous une nouvelle formule. Se déroulant habituellement à l’automne, elles se tiendront ce printemps, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au local 172, en après-midi. Les deux ateliers qui seront offerts, seront gratuits et se tiendront en avril et en mai.

Le jeudi 21 avril de 13h à 15h, Alexandra Pineault du Centre de Zoothérapie et d'Apprentissage du Kamouraska sera présente, accompagnée d’un de ses chiens. Mme Pineault abordera quels sont les bienfaits de la zoothérapie pour les gens atteints de cancer, maladie incurable (Alzheimer, démence, parkinson, etc.) ainsi que pour les gens en fin de vie. Comment pouvons-nous nous procurer ce service? Est-il disponible dans notre Kamouraska? Alexandra répondra à ces questions, aux vôtres et bien plus!

Le mardi 24 mai de 13h30 à 15h30, Sonia Gamache, infirmière de liaison et répondante en soins palliatifs mettra en lumière quels sont les services offerts en soins palliatifs et de confort à domicile. Elle répondra à plusieurs questionnements que nous pouvons avoir dont comment se les procurer, quels sont les soins de confort que l’on peut apporter au patient, leurs bienfaits, etc. Ne manquez pas ce rendez-vous, ce sera le bon moment pour venir vous informer et poser vos questions.

«La Fondation André-Côté est fière d'offrir ces deux ateliers/conférences gratuits portant sur différents sujets, et ce, ouvert au grand public. Ces rendez-vous ont pour but d’informer et d’aider les gens du milieu, les proches aidants et les intervenants à démystifier et s’informer sur les deux sujets qui seront abordés. Nous espérons que les gens soient au rendez-vous le 21 avril et le 24 mai prochain, au local 172 du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière», mentionne Marie-Pier Breault, directrice générale de la Fondation André-Côté.

Pour des questionnements, vous pouvez communiquer avec marie-Claude Maheu, coordonnatrice de la Fondation André-Côté au 418-714-2155.