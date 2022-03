La FOHBGI récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec

La Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI) a été l’une des heureuses récipiendaires du prix Hommage bénévolat-Québec 2021 dans la catégorie « organismes ». La cérémonie de remise sous la présidence d’honneur du ministre Jean Boulet, a eu lieu le 16 mars à l’hôtel Palace Royal de Québec.

La FOHBGI offre des services de soutien en gestion immobilière et financière, en formation et en assurances à 113 organismes d’habitation à but non lucratif à travers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Ces organismes offrent plus de 2200 logements sains et abordables pour des personnes à revenus faibles et modiques : personnes âgées, familles, personnes en situation d'handicap physique et mental, personne en situation précaire ou d’itinérance et femmes victimes de violences. Ce prix vient reconnaitre le travail de la fédération qui mobilise des centaines de bénévoles qui se dévouent dans chacune des 113 organisations membres.

Dans un contexte où le logement communautaire constitue l’avenue la plus intéressante pour répondre aux besoins, la fédération compte dans ses membres 55 RPA hébergeant environ 1350 personnes âgées. Pour celles-ci comme pour les familles et les autres ménages dans le besoin, les logements offerts par les OSBL en habitation membres de la fédération donnent un sens concret à l’action communautaire.

Cette haute distinction vient récompenser le travail des administrateurs bénévoles du conseil d’administration et de tous les employés de la fédération qui ont œuvré depuis plus de treize ans au soutien de leurs membres bénévoles et contribué à favoriser l’engagement et l’action des bénévoles dans nos communautés.

L’habitation sociale est, et continuera à être, un enjeu majeur au Québec et cette récompense vient souligner l’engagement permanent de tous les bénévoles et le soutien constant que leur apporte la Fédération.

«Avec plus de 500 bénévoles dans les 113 organismes membres, la fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles représente une force de travail inouie au service des plus démunis pour leur permettre de se loger convenablement. Merci à tous ces bras qui s’investissent quotidiennement dans l’aide aux autres. Merci à Hommage bénévolat Québec de reconnaître cette contribution de nos bénévoles», a déclaré le président de la fédération, Gervais Darisse.

La fédération poursuivra son travail de soutien auprès des bénévoles dans leurs problématiques quotidienne dans une période où l’habitation sociale et communautaire est plus que jamais au centre des préoccupations.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Johanne Dumont, coordonnatrice, à l’adresse [email protected] au 418-867-5178 ou Gervais Darisse, président au 418-866-8336. Ceux-ci seront très heureux de s’entretenir avec vous.