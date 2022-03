Des dirigeants d’entreprises solidaires des personnes touchées par le cancer

L’Association du cancer de l’Est du Québec a tenu à remercier les gens d’affaires de l’Est-du-Québec qui se sont engagés en faveur des services aux personnes touchées par le cancer dans leurs milieux, au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. La campagne corporative annuelle menée par l’organisme 100% régional a permis d’amasser plus de 105 000 $ en 2021.



Rappelons que dans le cadre de la campagne corporative, près de 600 chefs d’entreprises des régions de l’Est-du-Québec étaient invités à faire la différence en participant solidairement au développement et au maintien de l’offre de services de l’Association sur tout son territoire. La totalité des dons recueillis par l’organisme est dédiée au mieux-être des personnes touchées par le cancer.



Partenaire majeur

TELUS



Partenaires Réussite – don de 5000 $ et plus

Beaulieu Décor D’Astous et Frères inc.

Desjardins

Power Corporation du Canada

Promutuel Assurance de l’Estuaire



Partenaires Courage – don de 2 500$ à 4 999 $

Groupe Guillot Giroux Bureau-Valeurs mobilières Desjardins

Pêcheries Richard Desbois inc.



Partenaires Espoir – don de 1 000 $ à 2 499 $

AssurExperts

Cascades inc.

Chantier Naval Forillon

Construction Albert Inc.

Chevaliers De Colomb - Conseil 5931

Gestion MJ Papillon inc.

Groupe Immobilier Rioux inc.

Rio Tinto Fer et Titane

Roland Munger inc.

Les Galeries du Tapis D’Astous et Frères

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec

Mme Marie Landry et M. Valmond Santerre



Partenaires Coeur – don de 500 $ à 999 $

2425-1217 Québec inc.

Aubainerie Concept Mode

Agriscar Coopérative Agricole

Carrefour Chevrolet Buick GMC

Cercle des fermières de Pointe-au-Père

Clinique Vétérinaire de la Baie inc.

Cogeco connexion inc.

Coop Avantis

Damos inc.

Electro (1983) inc.

Les Excavations Léon Chouinard et Fils

Les Produits forestiers C.F. inc.

Gestion Alain Hébert inc.

Gestion Unipêche M.D.M ltée

G.L. Lévesque Holding inc.

Groupe Desgagnés inc.

L.F.G. Construction inc.

Monuments BM inc.

Pêcheries J.E. Lelièvre inc.

Pêcheries Nicol Desbois Inc. 9319-4892 Québec inc.

Régulvar

Terexcavation Grant inc.



Seul organisme en oncologie voué exclusivement au mieux-être des communautés du Bas-St-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, l’Association du cancer de l’Est du Québec poursuit la mission d’humaniser les services aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, de sensibiliser la population aux risques de la maladie et de soutenir la lutte contre le cancer.

Depuis bientôt 40 ans, avec l’appui essentiel de ses bénévoles, donateurs, partenaires, et employés, elle offre aux personnes touchées par la maladie dans l’est de la province des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.