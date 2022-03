Soutien psychosocial et territoire élargi à la Fondation Annette Cimon Lebel

La Fondation Annette Cimon Lebel a annoncé dernièrement offrir des services aux personnes atteintes de cancer dans les MRC de L’Islet, Montmagny et les Etchemins, en plus des territoires du Bas-Saint-Laurent.

Une profonde réflexion amorcée par le conseil d’administration a permis de mettre en œuvre un nouveau service de soutien psychosocial. En collaboration avec une intervenante, Isabelle Caillouette de L’École des Familles, cette aide permettra de soutenir la personne atteinte de cancer ou un de ses proches dans cette grande épreuve qu’est le cancer. Les rencontres auront lieu par téléphone ou sur une plateforme internet (Zoom ou Teams).

Que ce soit pour l’organisation des rendez-vous, mettre en place le soutien de leur entourage, accepter et accueillir ce grand bouleversement qu’est cette maladie, proposer des stratégies et des outils afin de développer la résilience de la personne ou tout autre besoin lié avec le cancer, ce nouveau service fera une grande différence dans la vie des gens atteints de cancer. Tous les services offerts à la Fondation le sont aux gens atteints de cancer qui ont des revenus modestes.

C’est grâce à l’idée d’Annette Cimon Lebel que la Fondation a vu le jour en 1995. Lors de ses propres traitements de radiothérapie à Québec, elle a réalisé que des gens devaient parcourir une longue distance afin de recevoir des traitements pour le cancer, sans qu’ils aient les moyens nécessaires pour payer les frais de voyages et d’hôtellerie pendant cinq semaines. Lors de sa rémission en 1994, elle a eu l’idée d’aider ces gens. Depuis 1995, cette aide se traduit en aide financière pour l’hébergement, les repas et les transports pour la personne atteinte de cancer et son accompagnateur(rice). Depuis ses débuts, la Fondation a remis 875 000$ à plus de 2700 personnes.

Les deux tournois de golf, ceux de Rivière-du-Loup et celui de Laval, en partenariat avec les employés du Groupe Lebel, constituent les principales activités de financement. Tous les profits amassés lors des activités de financement vont directement en aide aux gens atteints de cancer.

Pour plus d’information concernant la Fondation: www.fondation-acl.org, ainsi que la page Facebook ou communiquer avec nous par courriel au [email protected], ou par téléphone au (418) 867-1695 poste 102.