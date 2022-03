La campagne de financement «J’appuie Re-Source Familles» bat son plein 

La campagne de financement de Re-Source Familles de Témiscouata-sur-le-Lac, dont l’objectif est de bonifier les services offerts et financer la dernière étape des rénovations des nouveaux locaux, bat son plein. Jusqu’ici, les entreprises et la population ont contribué à la hauteur de 35 600 $, un record pour la maison de la famille qui en est très reconnaissante.

Toutefois, bien que cette somme soit importante, elle ne couvre pas l’ensemble du cout des matériaux (qui ont augmenté) nécessaires à la finalisation de la dernière phase des rénovations. Alors que les travaux prévus vont débuter sous peu, Re-Source Familles sollicite à nouveau la générosité des entreprises en lançant son plan de commandite.

Dernière phase des rénovations

Rappelons que l’organisme a reçu en don le bâtiment situé au 1, Carré Fraser, en juin 2020. Depuis, des travaux de rénovation ont été faits afin d’améliorer son efficacité énergétique. De plus, afin de diminuer les coûts d’assurance, l’organisme a fait retirer l’isolation au bran de scie dans les murs et l’entretoit pour la remplacer par une isolation plus sécuritaire et performante, ce qui a amené à rénover l’ensemble de la coquille du bâtiment construit en 1921. Des bureaux et la friperie ont été aménagés au sous-sol, lors des deux premières phases des travaux.

Pour cette ultime et dernière phase, l’organisme veut aménager le rez-de-chaussée afin d’offrir aux familles un espace de vie accueillant et adapté à leur besoin. Il est prévu d’y aménager un vestiaire, une cuisine fonctionnelle, un salon pour les rencontres, des bureaux pour les intervenantes et une salle de jeux visant le développement de la psychomotricité pour les enfants.

Comment appuyer Re-Source Familles?

Les entreprises et les particuliers qui feront un don de plus de 100 $ ou qui adhèreront au plan de commandite du projet recevront un autocollant «J’appuie Re-Source Familles» à apposer dans leur vitrine ou sur leur automobile. De plus, une multitude de contreparties seront également offertes aux entreprises telles que de la visibilité dans les locaux et sur les réseaux sociaux. Des locations de salle gratuites pour les employés et leurs familles seront aussi disponibles.

Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez recevoir le plan de commandite, il est possible de contacter l’organisme au [email protected] ou par téléphone au (418) 854-6567.