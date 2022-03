Conférence pour les proches aidants à Rivière-du-Loup

Le Service de soutien aux proches aidants du Centre d'action bénévole des Seigneuries organise une formation qui s'intitule «Mieux accompagner un proche ayant un trouble neurocognitif, tel que la maladie d’Alzheimer». L'activité se tiendra le jeudi 31 mars de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30 à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Cette formation permettra aux participants de mieux comprendre l'impact des troubles neurocognitifs sur l’activité cognitive et la mémoire, de mieux communiquer avec la personne atteinte, de détecter et de mieux gérer les comportements déroutants, de démystifier le deuil blanc et de prendre soin de soi. La formation sera animée par Sonia Morin, Infirmière bachelière, M.A.P.

L'heure du repas est libre, il n'y a pas de dîner fourni. L’organisation peut tenter de fournir une personne à la maison pendant la journée pour les personnes dont le proche ne peut rester seul.

Cette activité est réservée aux personnes proches aidantes et elle est offerte gratuitement. L’inscription est obligatoire au 418 867-3130, poste 217.